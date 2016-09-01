У Кременчуці відділення "Сбербанку Росії" знову облили "кривавою" фарбою (фото)

Як повідомляє прес-служба міськвідділу поліції, згідно інформації з камер відеоспостереження, встановлених біля приміщення банку, 1 вересня близько 3 години ночі двоє невідомих закидали фасад пластиковими пляшками з фарбою. Ємності кидали з проїжджої частини й фарба залила будівлю й найближчий світлофор. Пляшки також пошкодили вікна.

За даними поліції, обличчя невідомих на відеозаписі видно досить чітко, їхні особи встановлюються – ведуться пошуки.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за статтями "пошкодження майна та хуліганство".

Як повідомляв УНІАН, це вже не перша подібна акція в Кременчуці.

Так, 15 липня активісти - члени громадських організацій "АТО-Майдан-Кременчук" та "Цивільний корпус "Азов" облили червоною фарбою будівлю місцевої філії "Сбербанку" - дочірнього банку "Сбербанку Росії" в Україні, привертаючи увагу городян до того, що в цьому банку знаходяться рахунки країни-окупанта.