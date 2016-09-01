Під пильним оком Гордійчука: у військовому ліцеї імені Богуна відсвяткували 1 вересня (фоторепортаж)
16:14, 01 вересня 2016Суспільство
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В Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна сьогодні відбулося святкування Дня знань.
Начальник ліцею герой України Ігор Гордійчук / Фото УНІАН
Свято першого дзвоника проходило під головуванням генерал-майора Збройних сил України, начальника ліцею, героя України Ігоря Гордійчука.
Також на заході був присутній лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
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Як повідомляв УНІАН, також сьогодні міністр оборони України Степан Полторак побував на урочистостях з нагоди Дня знань у Національному університеті оборони України ім. Черняховського.
Під час урочистостей міністр нагадав курсантам, що ворог змінює тактику кожен день, а тому українські військові повинні бути готові до змін і загроз.
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