Під пильним оком Гордійчука: у військовому ліцеї імені Богуна відсвяткували 1 вересня (фоторепортаж)

Свято першого дзвоника проходило під головуванням генерал-майора Збройних сил України, начальника ліцею, героя України Ігоря Гордійчука.

Також на заході був присутній лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Як повідомляв УНІАН, також сьогодні міністр оборони України Степан Полторак побував на урочистостях з нагоди Дня знань у Національному університеті оборони України ім. Черняховського.

Під час урочистостей міністр нагадав курсантам, що ворог змінює тактику кожен день, а тому українські військові повинні бути готові до змін і загроз.