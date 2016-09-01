У Рубіжному відкрили евакуйований з Луганська медуніверситет

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, заклад розмістився у відремонтованій чотириповерховій будівлі з добре обладнаними аудиторіями.

Згідно з повідомленням ВЦА, на капітальний ремонт будівлі було виділено 8,5 мільйона гривень з бюджету області.

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В урочистостях з приводу відкриття університету, взяв участь голова Луганської ОВЦА Юрій Гарбуз.

Також сьогодні він відкрив гуртожиток для студентів цього університету і вимушених переселенців.

Гуртожиток розрахований на проживання 330 осіб у 128 комфортабельних кімнатах.