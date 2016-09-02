Порошенко на зустрічі із студентами пообіцяв, що стипендії не скасують
02:17, 02 вересня 2016Суспільство
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Те що цього не станеться, почули від президента студенти першокурсники технічного університету КПІ під час неформального спілкування.
Порошенко на зустрічі із студентами пообіцяв, що стипендії не скасують / фото: УНІАН
Петро Порошенко 1 вересня вирішив зустріти не у своєму рідному Інституті міжнародних відносин, а приїхав в університет Київський політехнічний інститут.
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Президент зазначив, що технічні й інженерні розробки КПІ приносять користь в забезпеченні обороноздатності країни.
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