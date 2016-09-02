Порошенко на зустрічі із студентами пообіцяв, що стипендії не скасують

Те що цього не станеться, почули від президента студенти першокурсники технічного університету КПІ під час неформального спілкування.

Петро Порошенко 1 вересня вирішив зустріти не у своєму рідному Інституті міжнародних відносин, а приїхав в університет Київський політехнічний інститут. Читайте такожГройсман запевнив, що стипендії студентам не скасовуватимуть Президент зазначив, що технічні й інженерні розробки КПІ приносять користь в забезпеченні обороноздатності країни.

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