ЗМІ назвали ім'я журналіста "Інтера", якого прикордонники не пустили до України (фото)
10:21, 02 вересня 2016Суспільство
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До України не пустили журналіста московського корпункту інформаційної служби "Подробности" українського телеканалу "Інтер" Данила Русакова
Русакова не пустили до України / facebook.com/danilrusakow
Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у силових структурах.
Причини такого кроку поки не відомі.
Данило Русаков – громадянин Російської Федерації, володіє українською мовою.
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Як повідомлялося, 1 вересня у пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області співробітники служби виконали доручення одного з правоохоронних органів щодо заборони в’їзду на територію України громадянину Росії. Росіянин-співробітник одного з українських каналів прямував до України рейсовим автобусом сполученням «Москва - Київ».
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