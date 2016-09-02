ЗМІ назвали ім'я журналіста "Інтера", якого прикордонники не пустили до України (фото)

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у силових структурах.

Причини такого кроку поки не відомі.

Данило Русаков – громадянин Російської Федерації, володіє українською мовою.

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Як повідомлялося, 1 вересня у пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області співробітники служби виконали доручення одного з правоохоронних органів щодо заборони в’їзду на територію України громадянину Росії. Росіянин-співробітник одного з українських каналів прямував до України рейсовим автобусом сполученням «Москва - Київ».