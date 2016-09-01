Прикордонники не впустили в Україну росіянина, що працює на каналі "Інтер"

Як повідомляє Державна прикордонна служба, сьогодні в пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області співробітники служби виконали доручення одного з правоохоронних органів щодо заборони в’їзду на територію України громадянину Росії.

Росіянин прямував в Україну рейсовим автобусом сполученням «Москва - Київ».

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Як з’ясувалося, даний іноземець працює на один з українських телеканалів.

Громадянина Росії через державний кордон не пропустили та відправили зворотно.

В свою чергу, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на своє джерело в одній із силових структур, йдеться про журналіста телеканалу "Інтер".