Прикордонники не впустили в Україну росіянина, що працює на каналі "Інтер"
Прикордонники не пропустили в Україну громадянина Росії, який працює на один з українських телеканалів.
Як повідомляє Державна прикордонна служба, сьогодні в пункті пропуску «Сеньківка» в Чернігівській області співробітники служби виконали доручення одного з правоохоронних органів щодо заборони в’їзду на територію України громадянину Росії.
Росіянин прямував в Україну рейсовим автобусом сполученням «Москва - Київ».
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Як з’ясувалося, даний іноземець працює на один з українських телеканалів.
Громадянина Росії через державний кордон не пропустили та відправили зворотно.
В свою чергу, як повідомляє "Українська правда" з посиланням на своє джерело в одній із силових структур, йдеться про журналіста телеканалу "Інтер".