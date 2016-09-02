Російські спецслужби в Сімферополі увірвалися до будинку журналістки

Як повідомляє Крим.Реалії, кримський журналіст і громадський діяч Ліля Буджурова написала в Facebook, що силовики вибили двері, без пред'явлення документів та пояснення причин почали обшук.

З початку серпня в Криму розпочав роботу сайт про кримських татар – Crimean tatars. Це портал про культуру, традиції, мову, історію кримських татар.

З 1 квітня 2015 року на півострові були закриті кримськотатарські ЗМІ медіа-холдингу ATR – телеканали ATR і «Lale», радіо «Мейдан». Цей крок засудили США, Європейський Союз, ОБСЄ, Amnesty International, назвавши його подальшим переслідуванням кримських татар на півострові.

Читайте такожРепресії в Криму: Київ вимагає від РФ припинити переслідування журналіста Семени

Навесні 2016 року в Криму відбулися масові обшуки, зокрема у незалежних журналістів, яких підозрювали у співпраці з Крим.Реалії. Проти автора Радіо Свобода Миколи Семени порушили кримінальну справу за підозрою в закликах до порушення територіальної цілісності РФ.

Після окупації Криму Росією з півострова змушені були виїхати не менш як 10 кримських ЗМІ, не згодних із політикою призначеної Кремлем «влади».