Нацбанк випустив колекційні монети із зображенням харківського вишу (фото)

Нацбанк України викарбував 30 тисяч монет із зображенням вишем до його двохсотріччя, передає 057.

Ця монета присвячена Харківському національному аграрному університету - одному з найстаріших навчальних закладів аграрного профілю, який заснований в 1816 році як Маримонтский інститут земельного господарства.

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України та напис "Україна".

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У центрі на матовому тлі - логотип Харківського національного аграрного університету імені Докучаєва, ліворуч від якого - портрет першого директора Маримонтського інституту земельного господарства Веніаміна Флята і назви міст, в яких здійснював свою діяльність університет.

Внизу зазначено номінал у "Дві гривні", рік карбування 2016 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч).

Номінал монети - 2 гривні. Метал, з якого вона виготовлена, - нейзильбер. Маса становить 12,8 грам, а діаметр 31 мм.