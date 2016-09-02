Відпочиваючих "на морях" українців виявилося більше тих, хто провів все літо без відпустки - опитування УНІАН

Опитування на тему "Як пройшов ваш літній відпочинок?" стартувало на сайті УНІАН 31 серпня, в ньому взяли участь 286 осіб.

За його результатами, найбільше читачів, або 37%, оцінили свій відпочинок як "прекрасний", провівши його на морі чи за кордоном.

Водночас 33% опитаних зізналися, що все літо працювали без відпустки.

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13% читачів не помітили, що літо вже скінчилося, а 9% поскаржилися, що вся їхня відпустка полягала у "викопуванні картоплі" в селі.

Ще по 4% респондентів відповіли кардинально протилежно – одні похвалилися, що все одно відпочивають цілий рік, а інші – зазначили, що в зоні АТО спекотно завжди.