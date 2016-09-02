Відпочиваючих "на морях" українців виявилося більше тих, хто провів все літо без відпустки - опитування УНІАН
13:54, 02 вересня 2016Суспільство
316 0
Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 37% читачів змогли влітку відпочити на морі чи за кордоном, тоді як 33% - працювали без відпустки.
37% опитаних все ж встигли відпочисти "на морях" / ото УНІАН
Опитування на тему "Як пройшов ваш літній відпочинок?" стартувало на сайті УНІАН 31 серпня, в ньому взяли участь 286 осіб.
За його результатами, найбільше читачів, або 37%, оцінили свій відпочинок як "прекрасний", провівши його на морі чи за кордоном.
Водночас 33% опитаних зізналися, що все літо працювали без відпустки.
Читайте такожРаніше сядеш - раніше вийдеш: кращі жарти з нагоди 1 вересня (фото)
13% читачів не помітили, що літо вже скінчилося, а 9% поскаржилися, що вся їхня відпустка полягала у "викопуванні картоплі" в селі.
Ще по 4% респондентів відповіли кардинально протилежно – одні похвалилися, що все одно відпочивають цілий рік, а інші – зазначили, що в зоні АТО спекотно завжди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter