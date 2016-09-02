В Одесі судитимуть крюїнгових аферисток, від яких постраждали майже 300 моряків

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Одещини.

«Прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи, яка шахрайським способом заволоділа 3,5 мільйона гривень коштів обдурених одеситів і жителів області», - сказали в прес-службі.

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За інформацією прес-служби, встановлено, що п'ятеро осіб (жінки – УНІАН) протягом 2012-2015 років використовуючи фіктивні підприємства та підроблені документи обманювали моряків, які бажають працевлаштуватись на роботу на іноземні судна.

«Щомісяця шахраї наймали новий офіс і «обробляли» нових клієнтів, потім змінювали адреси і контактні телефони. Таким чином, від дій «підприємливих» одеситок постраждали майже 300 громадян», - уточнили в прес-службі.