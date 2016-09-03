У Санкт-Петербурзі затримали одного з учасників акції на підтримку Умерова – ЗМІ

У суботу в Санкт-Петербурзі відбулася акція на підтримку Ільмі Умерова, одного з її учасників було затримано. Про це пише «Радіо Свобода».

Як повідомив кореспондент видання, 10 активістів петербурзького руху "Солідарність" вийшли на Невський проспект із плакатами на підтримку Ільмі Умерова, примусово поміщеного до психіатричної клініку. ФСБ РФ звинувачує його у закликах до сепаратизму.

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Відзначається, що захід проходив у жорстких умовах, учасникам пікетів активно заважали провокатори з «Національно-визвольного руху». Вони поводились агресивно, оточували активістів, перетворюючи одиночний пікет на масовий, в результаті чого і був затриманий один з пікетувальників.

У п'ятницю, 2 вересня, активісти петербурзької "Солідарності" поширили звернення, в якому сказано: "Примусовий психіатричний висновок і експертиза заступника голови Меджлісу Ільмі Умерова, якого в травні 2016 року звинуватили в "сепаратизмі", – це явне порушення міжнародних стандартів у галузі прав людини. Стан здоров'я Ільмі Умерова критичний, у нього цукровий діабет, хвороба Паркінсона, він переніс операцію на серці. Очевидно, що дії російської влади є навмисними і спрямовані на те, щоб створити на Умерова психологічний тиск, вони ставлять під загрозу його здоров'я і життя".

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня у Києві та інших містах світу пройшли акції на підтримку переслідуваного в окупованому Криму заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Умерова.

Сам Умеров напередодні звернувся із закликом підтримати інших політв'язнів Кремля.

ФСБ РФ затримала Умерова в Бахчисараї 12 травня. Так званий прокурор Республіки Крим Наталя Поклонська повідомила, що стосовно Умерова порушено кримінальну справу як "члена екстремістської організації "Меджліс кримськотатарського народу".

"У березні 2016 року громадянин Умеров, перебуваючи на території України, виступав у прямому ефірі українського телеканалу АТR, де публічно закликав до порушення територіальної цілісності РФ. Потім виступ Умерова було розміщено в мережі Інтернет", - заявила Поклонська.

11 серпня так званий суд у Сімферополі задовольнив клопотання слідчого доставити Умерова в психіатричний стаціонар для проведення судово-психіатричної експертизи. Під час судового засідання йому стало погано, і "швидка" забрала його в лікарню.

16 серпня співробітники ФСБ Росії вивезли Умерова з лікарні до психдиспансеру для проведення психіатричної експертизи.