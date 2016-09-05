Деканоідзе: На даний момент затриманих у справі про підпал будівлі "Інтера" немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам.

«Вчора ми затримали 8 осіб, на яких склали адмінпротоколи, але на сьогодні ніяких затриманих немає. Йде розслідування, ми дуже сподіваємося, що телеканал співпрацюватиме з нами, щоб ми встановили причину», - сказала Деканоідзе.

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«Близько 4 осіб звернулися до служби «102» - у одного був забій руки, у другого був гіпертонічний криз. Сьогодні я буду заслуховувати в Київському управлінні всі деталі справи, які у нас є наразі. Найголовніше – ми зараз повинні встановити, що було причиною пожежі», - додала глава Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня біля будівлі, де розташована компанія "Національні інформаційні системи", яка виробляє телепрограми для каналу "Інтер", сталася пожежа через підпал. Підпалу передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини. Серед затриманих пікетувальників під стінами офісу телеканалу "Інтер" були колишні бійці 30-ї бригади ЗСУ.

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За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у самій будівлі телеканалу «Інтер» було кілька займань. Внаслідок занесення стороннього джерела вогню сталося займання на 1-му поверсі на площі 10 кв. м і на 2-му поверсі на площі 20 кв. м. За 20 хвилин після ліквідації пожежі внаслідок повторного занесення стороннього джерела вогню сталося займання у приміщенні на 2-му поверсі на площі 60 кв. м.