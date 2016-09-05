Одеський суд арештував підозрюваного у вимаганні заступника прокурора з правом внесення застави

Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, рішення суду про запобіжний захід для 1-го заступника керівника Одеської місцевої прокуратури №4 було прийняте 2 вересня.

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«Заарештований поки що не вніс заставу, і залишається під вартою», - додала Верба.

За її словами, слідчими прокуратури спільно з працівниками УСБУ в Одеській області 1 вересня був задокументований факт отримання підозрюваним неправомірної вигоди.

«З'ясовано, що прокурор отримав від представника підприємства неправомірну вигоду у вигляді знижки на оренду приміщень загальною площею понад 200 кв. метрів. Слід зазначити, що за документами орендарем приміщень вказаний родич підозрюваного», - сказали в прес-службі.

Співробітнику прокуратури повідомлено про підозру. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 368 (неправомірна вигода) Кримінального кодексу України триває.

Як повідомляв УНІАН, увечері 1 вересня співробітники СБУ і прокуратури Одеської області затримали скандально відомого заступника прокурора Суворовського району Одеси Валерія Білого за вимагання хабара.

Як повідомив у Facebook генеральний прокурор Юрій Луценко: «Це саме той прокурор, якого два місяці тому я питав про джерела покупки дорогої іномарки. Потім він придумував різні небилиці, просився у декрет. Але поганих звичок не кинув. На тій самій машині приїхав вимагати знижку в 76 тис. для пов'язаної з ним фірми».

17 червня Луценко у ході робочої поїздки в Одеську область проінспектував роботу місцевої прокуратури №4 (Суворовський район). Під час перевірки він поцікавився у керівника прокуратури обставинами і ціною придбаного автомобіля Toyota Avalon, вартість якого не відповідає офіційній зарплаті прокурора. Генпрокурор також запропонував Білому подати нову декларацію про доходи, де вказана машина і її вартість, або «завтра ж звільнитися».