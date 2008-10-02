Київрада передала УПЦ-МП одну з Києво-Печерських церков

Київська міська рада передала в безоплатне користування Українській православній церкви Московського патріархату Церкву Преображення (Спаса на Берестові), що належала Києво-Печерському заповіднику та є пам’яткою національного значення.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рушення проголосував 91 з 114 присутніх в залі депутатів Київради.

Разом з церквою також передано сторожку при вході до Гостинного двору монастиря, а також Часову Південну башту.

Під час обговорення цього питання виступив генеральний директор Національного Києво-Печерського заповідника Сергій КРОЛЕВЕЦЬ.

Він зазначив, що храм був побудований ще в XI-XII столітті. Він був закритою церквою, непридатною для проведення Богослужінь, а зараз саме з цією метою УПЦ просить цю церкву в користування.

Він пояснив, що для того, щоб проводити в ній Богослужіння, необхідно здійснити будівельні роботи, які можуть зруйнувати унікальні древні фрески XI-XII століття. Наразі ці фрески закриті розписами XVII століття.

За інформацією, озвученою на сесії, сьогодні церква є закритою, і держава не виділяє кошти на її утримання.

На переконання лідера фракції Партії регіонів Олексія ОМЕЛЬЯНЕНКА, така передача церкви чоловічому монастирю Києво-Печерської лаври навпаки допоможе зберегти її та унікальні фрески.