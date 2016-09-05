Чубаров закликав жителів Криму бойкотувати вибори до Держдуми РФ

Про це Чубаров написав у Facebook. «Кремлівські правителі та їхні поплічники в Криму, усвідомлюючи невідворотність покарання за скоєні раніше злочини, намагаються втягнути громадян України – жителів тимчасово окупованого Криму, в співучасники нових злочинів, що готуються ними.

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Участь жителів Криму у виборах депутатів Державної думи РФ, які незаконно проводитимуться Росією 18 вересня 2016 року на території тимчасово окупованого Криму, за задумом російських окупантів, дозволить їм стверджувати, що, мовляв, «кримчани знову підтвердили свій вибір», - зазначив Чубаров.

Він додав, що на Заході нікого не вдасться провести, «але жителі Криму, які піддалися на всілякі хитрощі російських окупантів та їхніх поплічників, можуть потрапити потім у неприємні ситуації, які випливають із вимог чинного законодавства України та логіки міжнародних санкцій».

При цьому, за словами Чубарова, йдеться як про тих, хто збирається голосувати, так і про тих, хто буде залучений до підготовки та проведення цих незаконних виборів (кандидати в депутати, члени виборчих комісій, агітатори та інші).

Голова Меджлісу нагадав, що в Росії, країні-окупанті, немає діючих правових норм, щоб притягнути до відповідальності громадянина, який бойкотує вибори.

«18 вересня 2016 року всіх громадян, які досягли виборчого віку й проживають у Криму, закликаємо бойкотувати «вибори», що проводяться окупантами», - написав Чубаров.