Порошенко відкинув версію про підпал будівлі "Інтера" патріотами

Про це Порошенко сказав на нараді з керівниками силових відомств, повідомляє прес-служби глави держави.

"Неприпустимо, щоб хтось вривався (до будівель), підпалював - я впевнений в тому, що це не має жодного відношення до патріотів. Сьогодні це не менш, або навіть більше шкодить Україні, ніж будь-які контакти з провокаторами", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 4 вересня у приміщенні телеканалу "Інтер" на вулиці Щусєва, 26 сталася пожежа. Пожежі передував мітинг біля будівлі телеканалу, учасники якого палили шини.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, в будівлі було кілька загорянь. Внаслідок занесення стороннього джерела запалювання сталося два загоряння. Пожежу було ліквідовано о 16:51. О 17:09 внаслідок повторного занесення стороннього джерела запалювання сталося загоряння приміщення на 2-му поверсі на площі 60 кв. м. Пожежу було локалізовано о 18:01.

За фактами подій 4 вересня поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

На даний час біля головного офісу "Інтера" на вулиці Дмитрівській відбувається акція з блокування телеканалу, учасники якої вимагають припинити роботу телеканалу, звинувачуючи «Інтер» у тому, що він працює як пропагандистський ЗМІ Росії.