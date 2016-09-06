ВР вирішила, що засуджені мають сидіти в тюрмі, найближчій до місця їхнього проживання

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект №2253а проголосували 238 із 322 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що засуджений до позбавлення волі відбуває весь строк покарання в одній виправній чи виховній колонії, яка є найближчою установою відповідного рівня безпеки до місця його проживання до засудження або, за письмовою заявою засудженого, до місця постійного проживання його близьких родичів. У разі документально підтвердженої зміни місця проживання близьких родичів засудженого він переводиться, за його письмовою заявою, до найближчої до нового місця їх проживання установи відповідного рівня безпеки.

В той же час зауважується, що тримання засуджених в інших установах дозволяється у разі зміни виду колонії, ліквідації чи перепрофілювання колонії, та у виняткових випадках з метою: лікування; уникнення перенаповненості установи виконання покарань, але не довше шести місяців; забезпечення безпеки засуджених чи інших осіб за обґрунтованим рішенням адміністрації установи виконання покарань.

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При цьому сказано, що у таких випадках засуджені повинні утримуватися в наступній найближчій установі відповідного рівня безпеки до місця проживання до засудження або, за письмовою заявою засудженого, до місця постійного проживання його близьких родичів.

Законом визначено, що за обґрунтованою заявою засудженого допускається його переведення до іншої установи, ніж та, яка є найближчою до місця його проживання.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.