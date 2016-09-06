В Одесі приватна психіатрична клініка залікувала пацієнтку до смерті

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, до чергової частини Приморського відділу поліції Одеси надійшла заява від 33-річної одеситки, що її сестра померла після лікування у приватній психіатричній клініці, розташованій на вулиці Шишкіна.

В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що сестра заявниці, перебуваючи на лікуванні в приватній психіатричній клініці, впала в кому.

Після цього родичі жінки викликали машину швидкої допомоги, і потерпілу було доставлено в реанімаційне відділення однієї з міських лікарень, де вона через кілька днів померла, не приходячи до свідомості.

Згідно з висновками експертизи, причиною смерті стали: поліорганна недостатність і токсичне ураження печінки з гострим гепатитом.

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За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Головлікарю клініки повідомлено про підозру, його відпущено під зобов'язання.

Як уточнила УНІАН виконуюча обов'язки заступника начальника відділу Анастасія Якубенко, у зазначеній клініці лікувалися громадяни, що страждали від деяких психіатричних захворювань (як потерпіла), а також наркозалежні.

Вона додала, що минулого тижня в ході розслідування поліцейські провели санкціоновані судом обшуки в клініці, за місцем проживання 33-річного головного лікаря та в орендованому ним офісі - в приміщенні одного з бізнес-центрів, де він приймав хворих.

В результаті виявлено та вилучено медичні шприци із залишками рідини та набраними сильнодіючими ліками, письмове призначення на одного з хворих, 10 контейнерів з препаратами, підписаними іменами пацієнтів (для прийому на ранок і вечір), скляну колбу з порошкоподібною речовиною та інші лікарські засоби. Зазначається, що термін дії деяких препаратів вже минув.

На момент проведення обшуку в клініці якихось документів, що підтверджують, що головний лікар справді є лікарем-психіатром, не було. Жодних ліцензій, які дозволяли б йому лікувати, а також надавати послуги наркозалежним особам, також у наявності не було.

«Крім того, під час візиту правоохоронців, у клініці перебував громадянин, який, за його словами, лікувався від наркозалежності. Однак медичної картки або лікарняного листка на нього також не було», - додали в главку.

Розслідування триває.