Кардіолог зі світовим ім'ям проведе майстер-клас в Україні

Україну вперше відвідає учений зі світовим ім`ям, визнаний авторитет у дослідженні серцево-судинних захворювань на молекулярному рівні – доктор Стефен Е.Епстін.

Як повідомили УНІАН у компанії «Макс-велл», приїзд доктора до нашої країни став можливим завдяки запрошенню Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру «Макс-велл».

У рамках свого візиту С.ЕПСТІН проведе 23 жовтня майстер-клас на тему розвитку гострих коронарних синдромів, а також представить новітні молекулярні методи діагностики пацієнтів з високим ризиком виникнення інфаркту міокарду. Крім того, 24 жовтня він виступить з доповіддю на міжнародному науковому симпозіумі «Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології в кардіології».

Як зазначають у «Макс-велл», внесок доктора С.ЕПСТІНА у вивчення серцево-судинних захворювань порівнянний з внеском українського академіка Миколи Амосова. На сьогодні С.ЕПСТІН є виконавчим директором Науково-дослідного інституту серцево-судинних захворювань в науково-дослідному центрі MedStar (США). Цей інститут розташований у кампусі Вашингтонського медичного центру, одного з найбільших кардіологічних центрів у світі, де щороку проводиться понад 12 тисяч діагностичних катетеризацій серця, близько 5 тисяч операцій з ангіопластики судин і понад 3,5 тисячі операцій на відкритому серці. В очолюваному доктором С.ЕПСТІНОМ інституті працюють провідні дослідники, кардіохірурги і клініцисти, які займаються розробкою нових технологій і стратегій, спрямованих на вдосконалення лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Доктор С.ЕПСТІН — автор і співавтор понад 500 публікацій у наукових медичних рецензованих журналах, визнаний міжнародний авторитет в області ангіогенезу (процес утворення нових кровоносних судин в органі чи тканині), ролі інфекцій у розвитку атеросклерозу, вивчення і лікування серцево-судинних захворювань на молекулярному рівні із застосуванням методів генної терапії і стовбурових клітин.

Організатором проведення міжнародного наукового симпозіуму «Сучасні профілактичні та реабілітаційні технології в кардіології» у м. Борисполі є Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-велл». Співорганізатори заходу: Академія медичних наук України, Міністерство охорони здоров`я України, Національний науковий центр «Інститут кардіології ім. академіка М.Д.Стражеска», Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова АМН України, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика і Комітет з охорони здоров`я Американської торгової палати в Україні.

У роботі симпозіуму візьмуть участь провідні фахівці України, США, Франції та інших країн в області кардіології. Основна мета симпозіуму — обмін науковою інформацією про зв`язок інфекційних і серцево-судинних захворювань, а також новітніми методиками їх діагностики і лікування.