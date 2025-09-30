Причинами зменшення чисельності журавля сірого є скорочення площі боліт внаслідок осушування та винищування людиною.

У національному природному парку "Тузлівські лимани" вдалося "спіймати" на відео дуже обережного рідкісного птаха - журавля сірого. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв. Він оприлюднив відео, на якому можна побачити дивовижних птахів та пояснив, що йому пощастило підібратися до них, щоб зафіксувати присутність рідкісних "гостей".

"Журавель сірий (Grus grus) - рідкісний вид птахів, занесений до Червоної книги України. Вже декілька днів пролітає через Національний природний парк "Тузлівські лимани" і летить у теплі краї. Зупиняється там де безпечно і дуже обережний. Вдалося підійти ближче до них, щоб хоч засняти зрозумілі силуети", - написав науковець у Facebook.

Журавель сірий: що про нього відомо

Журавель сірий - великий, поставний птах, середній за розміром журавель. Його довжина становить 100-130 см, розмах крил - 180-240 см. Вага тіла може перевищувати 6 кг.

Цей перелітний птах має гучний трубний пронизливий крик, який можна почути на значній відстані. "Голос" використовує в польоті та при шлюбній демонстрації.

Журавель сірий мешкає в Європі й Азії, та є третім за чисельністю видом родини журавлевих. Один з 10 видів роду, один з 2 видів роду у фауні України, представлений номінативним підвидом.

В минулому ареал виду охоплював весь помірний пояс Євразії, але тепер європейська частина ареалу дуже скоротилася (поширений головним чином на Скандинавському півострові). Зимує у Північній Африці, Західній та Південній Азії.

Чисельність в Європі оцінена в 74-110 тис. пар, в Україні гніздиться імовірно, від 500-600 до 700-850 пар. Причинами зміни чисельності є скорочення площі боліт внаслідок осушування. Посилення фактора непокоєння та винищування птахів людиною, використання пестицидів.

Місця перебування журавля сірого - важкоприступні, частіше лісові, болота в долинах річок та навколо великих озер. Він моногамний, пари постійні. Гнізда робить зі стебел, листя, шматочків торфу, моху та влаштовує "домівки" на сухому місці серед болота (на купині або дернині), частіше на межі лісу і болота. У кладці 1-3 яйця. Насиджують самка і самець. Пташенята підіймаються на крило у 65-70-денному віці. Живиться переважно рослинною їжею (зелені частини рослин, насіння злаків, ягоди брусниці, журавлини), а також комахами, молюсками, дрібними хребетними тощо.

Охороняється Боннською та Бернською конвенціями. Включений до Червоної книги України.

Нагадаємо, нещодавно у Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) зафіксували рідкісну європейську болотяну черепаху, яка пересувалася у Чорному морі. Науковець оприлюдним відповідне відео та пояснив, що цю рептилію рідко можна бачити у морі, ймовірно, вона мігрує мілководдям чорноморського дна у пошуках прісної води. Незабаром у неї наступить сезон зимівлі, який вона проведе в очеретяних заростях нацпарку.

Вас також можуть зацікавити новини: