Ціни на нафту зранку 30 вересня продовжили падіння на тлі погодження Ізраїлем та США плану припинення війни в Газі, повідомляє Bloomberg.

За даними порталу Іnvesting, станом на 10:44 за київським часом вартість нафти марки Brent знизилася на 71 цент, до 66,38 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 70 центів, до 62,75 долара за барель. Обидва нафтових еталони завершили торговельну сесію 29 вересня рекордним з 1 серпня падінням.

Увечері 29 вересня на пресконференції президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявили, що погодили план припинення війни у Газі з 20 пунктів, який передбачає, зокрема, що ХАМАС не братиме участь в управлінні територією.

Втім видання зазначає, що перспективи миру залишаються неясними, а Трамп вже попередив бойовиків, що США підтримають операцію з їхнього знищення, якщо вони не погодяться на мирний план.

Сприяє падінню цін і очікуване чергове підвищення видобутку нафти країнами ОПЕК+. За даними джерел Bloomberg, на зустрічі 5 жовтня картель погодить збільшення видобутку на 137 тисяч барелів у листопаді.

Крім цього, потенційний ризик припинення роботи урядових установ у США викликає занепокоєння щодо попиту на нафту та паливо, зазначають аналітики ANZ, і, відповідно, сприяє зниженню цін на нафту, зазначає Reuters.

У США демократи та республіканці в Конгресі поки не домовилися стосовно тимчасового бюджету. Якщо перемовини проваляться до 1 жовтня, то американські державні органи призупинять роботу через відсутність фінансування, а сотні тисяч їхніх працівників відправляються у відпустку. Зазвичай шатдаун не передбачає призупинення роботи організацій та інституцій, які важливі для безпеки держави.

Reuters зазначає, що протягом останніх тижнів нафтовий ринок залишається обережним, балансуючи між ризиками для постачань сировини на тлі атак українських безпілотників на російську нафтову інфраструктуру та побоюваннями щодо надлишкової пропозиції і слабкого попиту.

Разом з тим, за даними Міжнародного енергетичного агентства, повернення незадіяних барелів з ОПЕК+, а також постачання з боку виробників за межами групи, як очікується, призведе до рекордного надлишку нафти на ринку у 2026 році. Деякі оглядачі ринку вважають, що ціна нафти Brent впаде до 50 доларів за барель, зазначає Bloomberg.

Ціни на нафту та удари українських дрони інфраструктуру РФ

Ціни на нафту зранку 29 вересня знижувалися на тлі відновлення експорту нафти з Іраку до Туреччини та очікування нового збільшення видобутку нафти країнами-членами ОПЕК+.

Українські дронові санкції стосовно РФ стримують котирування від більшого падіння. 27 вересня безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції в Чуваській Республіці Росії. Джерело УНІАН у спецслужбі зазначає, що транспортування нафти через цю НПС внаслідок атаки було призупинено.

У ніч на 26 вересня безпілотники вдарили по Афіпському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї Росії, внаслідок чого виникла пожежа на одній з установок.

