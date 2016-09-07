Юристи і чорнобильці ініціюватимуть перевірку використання донорських коштів на будівництво саркофагу на ЧАЕС

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Союзу юристів України Святослав Піскун заявив журналістам сьогодні у Києві після підписання Меморандуму про співпрацю між обома вищевказаними громадськими організаціями.

“Я думаю, прийде час, і правоохоронні органи ще запитають у тих можновладців, які використовували гроші, які нам надавала Європа на будівництво саркофагу, де ті гроші — мільярди доларів, і чому до сьогоднішнього дня немає саркофагу. Ви чули про хоч одну справу про розкрадання грошей на Чорнобильській атомній електростанції?”, - сказав Піскун.

Відповідаючи на запитання, чи ініціюватиме Союз юристів відповідні перевірки, Піскун зазначив: “Обов'язково! Ми зараз попрацюємо, ми нашій експертній комісії дамо завдання вивчити питання, скільки було витрачено грошей на будівництво саркофагу, а потім це питання (витрати коштів) повинно перевірити і Національне антикорупційне бюро, і Генеральна прокуратура України. Тому що димить 30 років, українці мруть, а саркофагу немає”.

Довідка УНІАН. Україна залучає донорську допомогу для реалізації чорнобильських проектів з 1993 року. Одним з ключових партнерів нашої країни в цій сфері є ЄБРР. Під егідою банку сформовано Рахунок ядерної безпеки. Кошти в нього вкладають Бельгія, Канада, Данія, Європейський Союз, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди, Норвегія, Росія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія, Україна і Сполучені Штати Америки.