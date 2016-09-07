На Харківщині СБУ ліквідувала мережу з кустарного виготовлення та збуту вогнепальної зброї

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатором групи був 26-річний киянин. Через інтернет він підшукував покупців на зброю та набої до неї. Розрахунок відбувався за допомогою банківських платіжних карток, після чого зловмисник відправляв замовлення поштою у будь-які регіони України.

До складу групи входили ще двоє чоловіків, один з яких займався пошуком та постачанням складових частин до вогнепальної зброї, а інший здійснював повний цикл виготовлення, закалювання та підгонки деталей, яких бракувало - нарізних стволів, затворів, бойків тощо. Металообробні станки та інше обладнання для кустарного виготовлення елементів вогнепальної зброї зловмисник розмістив на території свого приватного домоволодіння.

Читайте такожНа Харківщині викрили майора поліції, яка за хабарі видавала дозволи на носіння зброї

2 вересня співробітники СБУ затримали всіх учасників групи. Під час обшуків за місцями їх мешкання вилучено вогнепальну зброю, комплектуючі частини до неї, боєприпаси, а також знаряддя для виготовлення комплектуючих.

На мобільних телефонах зловмисників виявлені численні фото- та відеодокази їхньої причетності до протиправної діяльності.

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Слідство триває.