У Тернополі два дні не буде води

У Тернополі впродовж двох днів не буде води.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний інженер КП “Тернопільводоканал” Роман РОМАНІВ, зумовлене це проведенням ремонтних робіт на насосних станціях та промивкою водопровідних мереж.

Припинять водопостачання з 00.00 7 жовтня до 24.00 8 жовтня. “У середу, 8 жовтня, на окремих масивах буде з’являтись вода з підвищеним вмістом хлору, яка є непридатною для вживання. Запастися ж водою людям варто впродовж 6 жовтня, щоб уникнути масового одночасного водозбору під вечір, який призведе до вимивання з труб окису заліза, і тоді людям доведеться використовувати забруднену воду”, – застеріг Р.РОМАНІВ.

У час припинення водопостачання КП “Тернопільводоканал” порадив тернополянам скористатися 26-ма колонками-качалками, які функціонують у місті.

КП “Тернопільводоканал” промивку мереж для покращення якості води проводить двічі на рік - навесні та восени. На цей час у місті традиційно перекривають воду.