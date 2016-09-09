Розвідка розповіла, як Росія тренувалась в Чорному морі блокувати військово-морські бази НАТО

Упродовж доби у рамках активної фази стратегічного командно-штабного навчання "Кавказ-2016" у повітряному просторі Чорного моря ЗС РФ відпрацьовали елементи повітряної розвідувально-ударної операції з блокування Чорноморських проток, військово-морських баз та інших об’єктів об’єднаних збройних сил НАТО в регіоні із задіянням стратегічної бомбардувальної, тактичної та розвідувальної авіації.

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Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook.

Як зазначають розвідники, екіпажі чотирьох Ту-95МС (Енгельс, Саратовська обл.) та чотирьох Ту-22М3 (Шайковка, Калузька обл.) здійснили вихід у район оперативного призначення (на схід від воєнно-морської бази Констанца, Румунія) та відпрацювали питання нанесення умовних ракетних ударів по наземних і надводних цілях.

"Завоювання панування у повітрі та прикриття бомбардувальників здійснювали п’ять Су-27 та чотири Су-30 з аеродромів Кримськ, Бельбек та Кіровське. Контроль повітряного простору та наведення літаків на цілі здійснювали літаки дальнього радіолокаційного виявлення та наведення А-50 та А-50У, які перебували на чергуванні у повітряному просторі центральної частини Чорного моря та Ростовської області. До ведення повітряної розвідки залучались літаки-розвідники Іл-20 (Бельбек) та три Су-24МР (Кіровське)», - повідомляється в доповіді ГУР Міноборони.