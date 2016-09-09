Нацгвардія готується до розгону масових акцій у Києві: замовила терміновий ремонт водометів за 10 мільйонів - ЗМІ
Військова частина 3030 Національної гвардії (Київ) 29 серпня уклала угоду з ТОВ "Компанія Тітал" щодо ремонту спецавтомобілів вартістю 9,60 млн грн.
Про це повідомляється у "Віснику державних закупівель", передають "Наші гроші".
Угодою передбачено до кінця року зробити ремонт та модернізацію двох автомобілів АВС-40 "Торнадо" на базі автомобіля КАМАЗ.
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Більш детальна інформація про заплановані роботи відсутня, оскільки угода укладена за переговорною процедурою. Відмову від тендера конкурсний комітет пояснив нагальною потребую в здійсненні закупівлі.
Причиною такого кроку названо суспільно-політичну ситуацію в країні та збільшення останнім часом заходів із залученням великої кількості громадян, які не рідко переростають у сутички з правоохоронцями.