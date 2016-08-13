Поліція порушила справу за фактом поранення людини під час лекції Павленського в Одесі

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до Приморського відділу поліції звернувся громадянин із заявою про вжиття заходів до невідомого чоловіка, який завдав йому ножові поранення правої кисті.

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Пораненого доставили в медичний заклад з рваною раною пальця правої кисті. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, увечері 12 серпня в Одесі під час лекції відомого російського художника-акціоніста Петра Павленського охоронець заходу дістав ножове поранення, його колега, перенервувавши, помер від серцевого нападу.