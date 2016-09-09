В Одесі відкрили тренувальний комплекс з підготовки розвідників (фото, відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони України.

Зазначається, що наявність комплексу дозволяє майбутнім офіцерам щоденно удосконалювати свої професійні навички в умовах, максимально наближених до бойових.

За словами начальника факультету Юрія Гикала, тренувальний комплекс з підготовки розвідників являє собою полігон, на якому в ході занять на різних навчальних місцях курсанти зможуть інтенсивно проводити тренування елементів бойової армійської системи, вчитися безшумно пересуватися на складних ділянках місцевості, встановлювати мінно-вибухові пристрої і працювати на засобах розвідки, встановлених на бойовій техніці.

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Крім цього, комплекс оснащений Killhausem - спеціальним приміщенням без даху, призначеним для проведення тактичних тренувань «спецназівців» з відпрацюванням елементів ведення бойових дій у міських умовах.

Начальник Військової академії Олег Гуляк наголосив, що з відкриттям комплексу зроблено ще один важливий крок у напрямку реформування вишу і поліпшення умов підготовки майбутніх офіцерів.

"Розвідка - це найважливіший вид бойового забезпечення. Розвідники працюють тоді, коли "мовчать" гармати. Ви обрали дуже нелегку і небезпечну професію. І нехай наявність цього сучасного навчального тренувального комплексу сприяє наполегливому оволодінню вами важкої армійської науки, постійному нарощуванню потенціалу факультету і виходу на нові якісні рубежі навчальної підготовки", - зазначив Гуляк.