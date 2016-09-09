Кількість жертв серед мирного населення на Донбасі у серпні досягла максимуму за рік – ООН

За даними організації, з початку бойових дій на Донбасі загалом поранення отримали 22 212 осіб, 9 569 загинули, і більше 2 000 зі всієї кількості загиблих були мирними жителями. Організація зауважує, що це лише ті дані, які вдалось задокументувати, та припускає, що жертв може бути більше.

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У звіті йдеться, що протягом серпня загалом налічується 91 жертва серед мирного населення, зокрема 16 загиблих і 75 поранених. Це найвищий показник з серпня минулого року.

У червні та липні загалом загинули 20 мирних мешканців та 122 отримали поранення. Більшість з них (70% від загальної кількості) постраждали від обстрілів з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Управління ООН з координації гуманітарних питань також наголосило, що населені пункти вздовж лінії розмежування страждають від браку газу та питної води. У другій половині серпня обмежений доступ до питної води мали 950 тис. людей.

Згідно даних прикордонників, високою залишається кількість людей, які переходять лінію розмежування між окупованим Донбасом та підконтрольною українській владі територією. У серпні через п'ять КПП пройшли 875 тис. осіб, таку ж кількість зафіксували й у липні. Організація зазначає, що з наближенням зими гуманітарна обстановка на окупованих землях лише погіршуватиметься. У серпні Україна підготувала документи ООН для направлення миротворчої місії на Донбас. Зокрема, готові документи про офіс підтримки ООН в країні, про спецпредставника генсека ООН і про посередницьку місію генсека. Представник країни-окупанта при ООН Віталій Чуркін виступив проти місії.