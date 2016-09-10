У Дніпрі встановили перший у світі рекорд зі смаження курячих яєць на шампурах

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради Дніпра, на набережній влаштували гастрономічний фестиваль «Смачне турне», під час якого встановили цілу низку рекордів.

Серед них – найбільше карамельне панно розміром 1х1,5 метра, найбільша тарілка м'ясних делікатесів, найбільший бар, збудований з баночок з горіхами, та найбільша кількість логотипів, намальованих хною. До Книги рекордів України внесли одразу 7 здобутків.

Також на набережній провели кулінарну естафету. За годину учасникам заходу вдалося нашаткувати 457 кг капусти. Результат змагання також внесли до загальнонаціонального переліку рекордів.

Читайте такожНа будівлі Дніпропетровської ОДА з'явився гігантський світлодіодний прапор України (фото)

Крім того, під час святкування Дня міста встановили ексклюзивний рекорд. У Дніпрі – вперше в світі – вдалося посмажити на шампурах на мангалі 355 сирих курячих яєць.

Ще один унікальний здобуток – найбільший в Україні хачапурі розміром 1,9х1,02 метра.