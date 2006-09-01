Міносвіти проведе ревізію у студентських гуртожитках

Міністерство освіти та науки України планує провести ревізію у студентських гуртожитках, а також встановити контроль за формуванням вартості оплати навчання у вузах усіх форм власності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив міністр освіти та науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО.

За його словами, необхідність проведення ревізії використання студентських гуртожитків обумовлена тим, що на сьогодні в Україні існує 2,7 млн. студентів і не всі вони у змозі бути забезпеченими житлом, у тому числі через те, що в окремих вузах приміщення гуртожитків використовуються не за призначенням і них мешкає певна кількість осіб, які є не студентами.

Щодо оплати навчання С.НІКОЛАЄНКО сказав: «Я вам гарантую, що внесемо зміни до законодавства, а ні – погодимо ціни на навчання в кожному університеті». При цьому міністр зауважив, що при перевірці до уваги братиметься співвідношення собівартості навчання до ціни, яку за нього пропонують платити студентам вузи, а також насамперед співвідношення ціни і якості знань, які надаються студентам.

За словами С.НІКОЛАЄНКА, встановлення контролю з боку міністерства над цінами обумовлено також і тим, що в окремих вищих навчальних закладах самовільно піднімають ціни на навчання. «Ми будемо це контролювати», - наголосив міністр.

Говорячи про видачу кредитів на навчання, С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що очолюване ним відомство продовжуватиме таку політику, але водночас він особисто критично ставиться до надання банківських кредитів для оплати навчання. На переконання міністра, краще було б ці кошти спрямувати на розширення бюджетного навчання.