Пірати розраховують отримати викуп за "Фаїну" вже завтра

Речник сомалійських піратів Суґуле АЛІ заявляє, що домовленості про звільнення захопленого ними судна Faina з танками на борту можуть бути досягнуті до середи, 8 жовтня, і тоді вони зроблять про це оголошення.

Про це повідомляє радіо "Свобода" з посиланням на Франс-Пресс.

С.АЛІ не став коментувати суму викупу, який викрадачі називають «штрафом» за «незаконне» використання сомалійських вод.

За його словами, обидві сторони переговорів готові до «дружньої» розмови.

Досі пірати вимагали за звільнення судна та його екіпажу 20 млн. дол.

Сьогодні інший із викрадачів заявив Associated Press, що суму викупу зменшено до 8 млн. дол.

За його словами, вони мають намір звільнити судно вже найближчими годинами, якщо їм передадуть цю суму, і переговори з власниками судна йдуть успішно.

Однак, наголошує агентство, це сказав не С.АЛІ, який раніше взяв на себе роль єдиного речника викрадачів, тому невідомо, наскільки ці слова достовірні.

Відразу після викрадення судна різні представники піратів уже називали різні суми викупу, поки згаданий С.АЛІ не перебрав на себе все спілкування з зовнішнім світом.

Як повідомлялося, 25 вересня пірати захопили біля берегів Сомалі судно «Фаїна», у складі екіпажу якого 17 громадян України. На борту судна - 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.

Переговори з піратами про звільнення моряків Faina здійснюють Міністерство оборони Кенії та судновласники.

Судно перебуває під наглядом кількох американських кораблів зі складу 5-го флоту, які мають за завдання не допустити вивантаження зброї на берег.