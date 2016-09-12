У Львові пройшов 3-й етап чемпіонату України з кантрі-кросу (фото)

У Львові 11 вересня пройшов 3-й етап чемпіонату України з кантрі-кросу "Майорівка 2016". Попередні два етапи чемпіонату приймали у Дніпрі та в Косові.

«Сьогодні до Львова приїхали кращі спортсмени України для того, щоб боротися і перемагати. Це ще не є фінальний етап, але один із найвизначніших, адже було дуже багато спортсменів, глядачів, які з могли побачити таке гарне видовище, - розповів генеральний секретар Львівського обласного осередку Федерації мотоспорту Львівської області Богдан Бацик, передає 032.ua.

На чемпіонаті були присутні спортсмени із Київської, Дніпровської, Донецької, Одеської, Харківської, Львівської, Волинської, Вінницької, Закарпатської, Чернігівської, Тернопільської, Рівненської, Полтавської областей та міста Києва.