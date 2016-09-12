В Одеській області люди викликали поліцію, прийнявши співробітників прокуратури за тітушок

Як повідомляє "Траса Е-95", жителі міста забили тривогу, коли помітили автобус з незнайомими молодими людьми (в камуфляжі та в цивільному), які побігли на територію військової частини.

Жителі Кодими подумали, що її будуть захоплювати, викликали поліцію і громадських активістів.

Читайте такожЖитель Фінляндії на човні покинув свій дім, прийнявши військові навчання за вторгнення

Однак виявилося, що молоді люди - співробітники прокуратури, які проводили слідчі дії в Кодимському лісгоспі, розташованому на території військової частини.

Зазначимо, що керівництво державного підприємства "Кодимське лісове господарство" звинуватили в розтраті 1,53 млн грн.

Порушення були виявлені під час ревізії діяльності ДП з вересня 2011 року по серпень 2015 року.

Перераховуючи пні в Слобідському лісництві, перевірка виявила 570 незаконно зрубаних дерев. Збитки склали 1,5 млн грн. Оштрафовані три співробітники лісгоспу.

За фактом розтрати розпочато кримінальне провадження.