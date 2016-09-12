У дворі Адміністрації президента затримано чоловіка з $30 тисячами (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп від БПП Павло Різаненко.

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"Працює прокуратура Київської області. На одному з фото розкладені купюри по 100 євро (несправжні, на звороті написано "сувенір") та в папці спражні 30 тис. долларів... Начебто звати цього чоловіка Ільни(і)цький Микола Володимирович", - йдеться у його повідомленні.

Як передає кореспондент ТСН з місця подій, станом на 14 годину на вулиці відбувається документування злочину співробітниками прокуратури. Чоловік нібито отримав ці кошти за призначення на посаду.

Проте, за непідтвердженою інформацією, чоловік взагалі не є чиновником.