Якби НБУ вийшов сьогодні на міжбанк, ажіотажу навколо долара не було б

Якби Національний банк України вийшов сьогодні на міжбанківський валютний ринок з пропозицією долара, то ажіотажу навколо американської валюти не було б.

Таку думку висловив начальник казначейства ВАТ КБ «Хрещатик» Олексій КОЗИРЄВ у телефонній розмові з кореспондентом УНІАН.

«На сьогодні основна частина операцій на міжбанку проходила за курсом 5,60-5,65 грн. за долар США. Ціни росли, адже попит набагато перевищував пропозицію і Нацбанк на ринок не виходив. Якби Нацбанк вийшов сьогодні на ринок, він би зміг задовольнити весь попит і ажіотажу б не було. Моя думка – в найближчі кілька днів ажіотаж має стихнути, адже Нацбанк довго такої ситуації тримати не буде», - каже експерт.

«Курс на сьогодні справді дуже злетів. Можна чекати того, що Нацбанк вийде на ринок і встановить ціновий орієнтир. Той курс, за яким він продаватиме валюту, за великим рахунком, і буде курсом, який він хоче бачити», - вважає О. КОЗИРЄВ.

За його словами, якщо НБУ продаватиме значні обсяги валюти і таким чином задовольнить попит, то «закриє це питання». «На цей курс орієнтуватимуться і продавці, і покупці», - резюмує експерт.

Для населення, на думку експерта, найближчим часом курс купівлі долара становитиме 5,6-5,7 грн. за дол. США. «Поки НБУ не зробив ніяких кроків, буде такий курс», - вважає О. КОЗИРЄВ.

В обмінних пунктах столиці наявний курс долара США на сьогодні становив від 5,20 (купівля) до 5,90 (продаж) грн.