Міноборони у претензії до Мінфіну

Міністерство оборони України не може виконати плани цього року щодо забезпечення військовослужбовців житлом. Про це сьогодні на прес-конференції у Львові сказав міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО.

«На цей рік ми планували вийти на 7 тисяч квартир – ці плани були підрізані позицією Міністерства фінансів – не обґрунтованою позицією», - сказав А.ГРИЦЕНКО. Він наголосив, що саме через брак фінансування в цьому році проблема забезпечення військовослужбовців житлом особливо загострилась. Він зазначив, що бюджетним розписом цього року основні фінансові вливання на будівництво житла заплановані на грудень місяць, коли вже немає часу будувати.

А.ГРИЦЕНКО нагадав, що в 2005 році Міноборони надало квартир в 2,3 раза більше, ніж в 2004 році.

«Цьогорічні плани ми не можемо виконати», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони України Володимир БОЙКО повідомляв, що в цьому році будівництво житла для військовослужбовців фінансується на рівні 20% від потреби. В.БОЙКО зазначив, що Верховною Радою затверджено витратити на будівництво житла в цьому році 1,2 млрд. грн., але з цієї суми тільки 350 млн. грн. має бути спрямовано з державного бюджету, а решту суми військовим потрібно заробити. Він нагадав, що на сьогодні очікують житло близько 45 тис. військовослужбовців.