Савченко прокоментувала інтерв'ю пропагандисту-українофобу Шарію (відео)
Народний депутат України Надія Савченко не відмовилась б від нової розмови зі скандальним блогером-українофобом Анатолієм Шарієм.
Про це вона сказала в ефірі одного з телеканалів, передає Еспресо.
"Я не знала Шарія до вчорашнього вечора, чула, що це блогер, думки інших про нього. Мені було цікаво з ним поговорити, хоча до цього я не дивилася його блогів", - розповіла Cавченко.
Савченко вважає, що Шарій не є "відвертим українофобом".
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"Йому не подобається те, що відбувається в Україні, це багатьом не подобається. Він бунтує по-своєму. Він не вивчає глибоко питання, про яке говорить, він такий - впертий хлопчисько. Він не хоче розуміти інших людей, йому подобається те, що говорить він", - додала Савченко.
Вона каже, що не відмовилась би від нової розмови з ним.
Нагадаємо, 15 вересня у мережі з'явилося відео, на якому нардеп від "Батьківщини" Надія Савченко дає інтерв'ю по Skype одіозному пропагандисту-українофобу Анатолію Шарію, який переховується від українського суду в Прибалтиці.