Савченко дала інтерв'ю пропагандисту-українофобу Шарію, який перебуває у розшуку (відео)

Інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі Шарія під назвою "Надя. Домашнє. + rus subtitles".

Так, Шарій поставив Савченко запитання щодо її гучних заяв, які вона зробила після повернення з російського полону.

Читайте такожСавченко на засіданні ПАРЄ вступила у словесну перепалку з російським журналістом

"Ну що, як бути російським шпигуном?" - запитав скандально відомий Шарій Савченко.

"Поняття не маю. Я б не стала служити російським шпигуном. Не люблю Росію настільки, щоб служити заради неї шпигуном", - сказала нардеп.

"Я не агент Кремля", - сказала Савченко під час бесіди.

Нагадаємо, що в 2012 році Шарій отримав політичний притулок у Литві. Його називають агентом Кремля, крім того, блогер відомий своєю українофобною позицією.