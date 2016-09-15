Савченко дала інтерв'ю пропагандисту-українофобу Шарію, який перебуває у розшуку (відео)
У мережі з'явилося відео, на якому нардеп від "Батьківщини" Надія Савченко дає інтерв'ю по Skype одіозному пропагандисту-українофобу Анатолію Шарію, який переховується від українського суду в Прибалтиці.
Інтерв'ю було опубліковано на YouTube-каналі Шарія під назвою "Надя. Домашнє. + rus subtitles".
Так, Шарій поставив Савченко запитання щодо її гучних заяв, які вона зробила після повернення з російського полону.
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"Ну що, як бути російським шпигуном?" - запитав скандально відомий Шарій Савченко.
"Поняття не маю. Я б не стала служити російським шпигуном. Не люблю Росію настільки, щоб служити заради неї шпигуном", - сказала нардеп.
"Я не агент Кремля", - сказала Савченко під час бесіди.
Нагадаємо, що в 2012 році Шарій отримав політичний притулок у Литві. Його називають агентом Кремля, крім того, блогер відомий своєю українофобною позицією.