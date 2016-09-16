Довга дорога додому: Україна передала Нідерландам викрадені з голландського музею 11 років тому картини

У посольстві Нідерландів в Україні за участі генерального прокурора Юрія Луценка відбулась урочиста передача картин голландських художників ХVII-ХVIII століть, викрадених у 2005 році з музею Західної Фрісландії у Горні. Про це повідомив кореспондент УНІАН.

Читайте такожУкраїна у найближчі тижні передасть музею Нідерландів п'ять викрадених картин

«Я хотів би сьогодні привітати в першу чергу СБУ, яка після 10-річної крадіжки змогла протягом 10 місяців свого розслідування повернути на батьківщину цю красу», - заявив Луценко.

«Ми зараз бачимо шедеври голландського, на весь світ відомого мистецтва, які мають приносити задоволення не окремим злодіям, а всьому людству, тому для мене це також дуже приємно брати участь у поверненні цих картин. Перш за все я хотів би привітати пана директора галереї, який зможе дарувати красу відвідувачам з усього світу. Будемо вважати, що Україна також долучилася до позитивного результату», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2015 року на сайті музею Вестфріс (Westfries) нідерландського міста Горн було розміщено повідомлення з проханням до влади України допомоги у поверненні вкрадених картин, за які добровольчий батальйон "Святої Марії" нібито вимагає 50 млн євро.

У повідомленні йшлося, що були викрадені 24 картини і 70 предметів зі срібла XVI - XVIII ст. "Муніципалітет Хорна отримав надію, що картини та срібло будуть повернені, коли торік одна з викрадених картин з'явилася на одному з українських сайтів. У липні 2015 року дві особи повідомили Посольству Нідерландів у Києві, що вони представляють український добровольчий батальйон. Цей батальйон ОУН заявив, що має повну колекцію вкрадених картин", - пояснили в музеї.

Батальйон висловив готовність передати картини, але за певних умов, одна з яких - не долучати до цього процесу українську владу, а також виплатити їм 50 млн євро, стверджували у музеї.

У повідомленні музею також наголошувалося, що інформатори спеціаліста з викрадених творів мистецтва Артура Бранда, якого долучили до ведення переговорів, назвали два імені - лідера ВО «Свобода» Олега Тягнибока та екс-голови СБУ Валентина Наливайченка.

10 грудня 2015 року колишній перший заступник командира добровольчого батальйону ОУН, фігурант скандалу із викраденими картинами Борис Гуменюк заявив, що вкрадені полотна перебувають на окупованій території Донецької області. Того ж дня голова Національної поліції Хатія Деканоідзе заявила, що українські правоохоронці готові спільно з голландськими колегами провести розслідування за фактом інциденту з викраденими з музею картинами.

У квітні 2016 року українські правоохоронці повідомили, що знайшли чотири картини з цього музею.