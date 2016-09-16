За серпень безробітних українців стало менше на 14 тисяч осіб

Кількість безробітних в Україні в серпні 2016 року зменшилася порівняно з липнем на 3,8%, в абсолютних цифрах - на 14 тисяч осіб, до 355,7 тисячі, повідомила Державна служба статистики.

Кількість зареєстрованих безробітних становила в серпні 1,3% населення працездатного віку, що на 0,1 в.п. менше показника за липень поточного року.

Кількість безробітних, які отримують допомогу, скоротилося на 10,4 тисячі осіб – до 282,6 тисячі. При цьому середній розмір допомоги у серпні становив 1 741 гривню проти 1 740 гривень місяцем раніше. Отримали роботу в серпні 5,9% зареєстрованих безробітних проти 6,3% місяцем раніше.

Конкурс на одне вакантне місце в серпні склав менше 7 осіб, тоді як у липні на одне робоче місце претендувало майже 9 осіб.

Дані наводяться без урахування АР Крим і зони проведення антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях.

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Як повідомляв УНІАН, рівень безробіття в Україні, за даними Держстату, на кінець 2015 року склав 490,8 тисячі осіб, а на кінець 2014 року - 512,2 тис. осіб, що в обох випадках відповідало 1,9% населення працездатного віку.

Рівень безробіття в Україні, розрахований за методологією Міжнародної організації праці (МОП) для осіб віком від 15 до 70 років, у 2015 році знизився до 9,1% у порівнянні з 9,7% за підсумками 2014 року. Разом з тим, даний показник зріс в першому кварталі 2016 року до 9,9%, або 1,77 мільйона чоловік.

Як зазначається в оприлюдненій у квітні 2016 року консенсус-прогнозі, сформованому за результатами опитування експертів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень безробіття в Україні в 2016 році прогнозується на рівні 9,2% за методологією МОП.