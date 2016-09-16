Київ відвідає делегація зі Святої гори Афон

Представники монастиря Кутлумуш проведуть лекцію-зустріч у історичному центрі православ'я – Софії Київській.

«Ми надзвичайно раді візиту делегації з Афонського монастиря Кутлумуш, тим паче що візит співпав у часі зі святкуванням тисячоліття духовних зв’язків України та Афону. Для нас честь, що лекцію у Відкритому Православному Університеті Святої Софії-Премудрості прочитають Святогірці» - коментує протоієрей Георгій Коваленко, керівник Відкритого Православного університету Святої Софії-Премудрості.

Читайте такожУкраїнські дослідники Афону хочуть відновити келію преподобного Паїсія Величковського (рос.)Преподобний Старець ієромонах Хризостом, керівник Монастиря Кутлумуш, представник Ігумена, секретар і відповідальний за видавничий напрям діяльності Монастиря. Філолог, Доктор богослов’я. У Кіновії з 1986 року. Його книги та статті про історію чернецтва та православне духовне життя видані грецькою та англійською мовами.

Ієродиякон Хризостом прийняв чернечий постриг у 1992 році. Проживає у Каливі Святих Архангелів Скиту Святого Пантелеймона, який належить Монастирю Кутлумуш. Окрім виконання своїх чернечих обов’язків активно займається місіонерською діяльністю.

Історія монастиря Кутлумуш веде свій початок з 12-го століття. Заснував монастир Преподобний Кутлумуш, який походив з однойменної династії турків-сельджуків з Малої Азії. У Монастиря славетна історія і саме з ним пов’язане життя багатьох Святих. Останній з них – відомий у всьому світі преподобний Паїсій (помер у 1994 році). Кіновія Монастиря на разі налічує 35 братів. Ігумен Монастиря – Архімандрит старець Христодулос.

Пряма трансляція лекції буде доступна на сайті tsn.ua 17 вересня о 18:00.