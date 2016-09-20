РосЗМІ опублікували перші відео з імовірного місця вбивства сепаратиста Жиліна

Записи з камер спостереження показав російський телеканал "Рен.ТВ".

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Крім того, на відеохостингу YouTube з'явилося відео розмови з вірогідним очевидцем події. За його словами, кілер був одягнений, як підліток, при цьому на вигляд чоловікові було близько 45 років. Також імовірний свідок розповів про панаму, грим на обличчя і явно накладні вуса вбивці.

Як повідомляв УНІАН, у ресторані "Вітерець" в селищі Горки-2 під Москвою вбили ватажка харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна. Російські канали повідомили, що кілер вистрілив у Жиліна та його знайомого Андрія Козирєва по два рази. За характером поранень можна зробити висновок, що діяв професійний вбивця: він цілив своїм жертвам в голову і груди. Щодо мотивів вбивства звучала версія "бандитський переділ" і борги.

Раніше ГПУ повідомила про підозру Жиліну і оголосила його в розшук. Глава МВС Арсен Аваков заявив, що лідер харківської організації "Оплот" Євген Жилін виїхав з країни в невідомому напрямку.