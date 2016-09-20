На Одещині затримали банду розбійників, до якої входили правоохоронці

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, співробітники поліції, військової прокуратури Південного регіону й СБУ провели спільно спецоперацію, у результаті чого виявлено і сьогодні затримано членів злочинної групи, які діють під прикриттям начальника слідчого відділу й старшого оперуповноваженого Чорноморського відділення поліції.

«До злочинної групи також входили двоє співробітників прокуратури і шість цивільних осіб», - зазначили у прес-службі.

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Наголошується, що група підозрюється у скоєнні низки крадіжок, пограбувань і розбійних нападів.

Проводяться слідчо-оперативні дії. Розслідуванням займається військова прокуратура.

В Чорноморську перебуває керівник ГУ НП в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе.

Як повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачова, на даний час встановлено 10 активних членів злочинного угруповання. Всіх за рішенням слідчого судді затримано для доставки до суду, який вирішуватиме питання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура наполягає на взятті під варту.

«Військовою прокуратурою Південного регіону України спільно з Управлінням СБУ в Одеській області, а також у взаємодії з ГУ Національної поліції та прокуратури області викрито і припинено діяльність організованої групи, до складу якої входили діючі та колишні працівники органів Національної поліції, прокуратури і раніше судимі особи», - розповіла Стекачова.

Під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій задокументовано факти систематичного скоєння цією групою тяжких корисливих злочинів, а також підготовки до інших схожих правопорушень.

«Зараз за місцем проживання, роботи, а також зберігання викраденого майна проводяться обшуки, за результатами яких вилучено засоби скоєння злочинів, викрадене майно, значні суми коштів, речовини, схожі на наркотичні», - додала Стекачова.