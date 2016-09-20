Негода століття в Одесі: у місті розповіли про наслідки стихії

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови правління ПАТ «Одесаобленерго» Борис Трасован.

За його словами, в Одесі відключено 51 трансформаторну підстанцію, які обслуговують 2040 будинків приватного сектору і 62 багатоповерхівки.

«Якщо стихійне явище не повториться, то ми плануємо до післязавтра підключити всі знеструмлені будинки до електропостачання. Пріоритет – будинки підвищеної поверховості», - зазначив Трасован.

За його словами, підвищена увага приділяється також обривам дротів, які можуть призвести до жертв серед населення. В «Одесаобленерго» надійшло близько 20 таких заявок, всі місця обривів знешкоджено.

Директор КП «Одесміськсвітло» Олександр Прокопець зазначив, що цим комунальним підприємством зафіксовано 9 обривів, 17 пошкоджень у мережах управління.

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Як зазначив заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Сергій Агуца, станом на 14:00, за добу випав 101 мм опадів на квадратний метр (один міліметр опадів - це один літр води на квадратний метр).

«Комунікації, які на сьогодні існують, технічно не можуть прийняти ту кількість води, яка випала за останню добу на територію міста. Ми очікували стихійного явища, але не в такому масштабі», - сказав Агуца.

На балансі міста перебуває 6,6 тис. дощоприймачів. На даний момент на вулицях міста перебувають 150 фахівців, 35 спецмашин техніки. Бригади ЖКС проводять очищення внутрішньоквартальних мереж. Ведуться роботи з відновлення роботи маршрутів міського електротранспорту.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сьогодні через сильний дощ з ранку було зупинено рух більшості маршрутів міського електротранспорту. Утворилися затори у всіх районах міста, на деяких ділянках протяжність заторів становила кілька кілометрів.

За добу випало більше двох місячних норм опадів, востаннє така кількість опадів фіксувалося 129 років тому – в 1887 році. Штормовий вітер повалив близько 70 дерев.