В Києві відбулась церемонія прощання із заступником глави Адміністрації президента Тарановим (фоторепортаж)
14:01, 21 вересня 2016Суспільство
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Сьогодні, 21 вересня, у Будинку офіцерів в Києві пройшла церемонія прощання із заступником глави Адміністрації президента Андрієм Тарановим, який загинув в результаті аварії на гідроциклі.
Андрія Таранова провели в останню путь у Будинку офіцерів / УНІАН
На траурному заході були присутні голова нацполіції Хатія Деканоїдзе, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші.
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