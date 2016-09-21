В Києві відбулась церемонія прощання із заступником глави Адміністрації президента Тарановим (фоторепортаж)

На траурному заході були присутні голова нацполіції Хатія Деканоїдзе, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генпрокурор Юрій Луценко, секретар РНБО Олександр Турчинов та інші.

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Заступник голови Адміністрації президента Андрій Таранов на водному мотоциклі не впорався з керуванням і врізався в баржу. На місце прибули рятувальники, які витягнули тіло загиблого. Медики швидкої констатували смерть чоловіка.