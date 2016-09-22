Генпрокуратура встановила всіх організаторів трагічних подій 2 травня в Одесі

Про це він повідомив на брифінгу в прокуратурі Одеської області, повідомляє Еспресо.tv.

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"Слідство зробило серйозне просування у справі 2 травня 2014 року в Одесі. Крім одного снайпера, ми знаємо всіх, хто стріляв на Грецькій. Будуть притягуватися по процедурі заочного засудження всі, хто до цього причетні. Цю одну особу, яка стріляла з даху, зі снайперської гвинтівки, ми теж будемо встановлювати. Ми встановили, хто давав команду захоплювати Будинок профспілок, барикадувати його і заносити туди паливно-мастильні матеріали, хто вів стрільбу з захопленого даху Будинку профспілок і також одна з цих осіб загинула, друга - буде відповідати за процедурою заочного засудження"

Він заявив, що також встановлені особи, які метали коктейлі Молотова по обидві сторони конфлікту і більшість з них буде відповідати за скоєні злочини.

"Надзвичайно важливою є також експертиза по встановленню причин загибелі людей у Будинку профспілок. Є версії, що вони задихнулися від газу, є версія, що вони перед цим потрапили під дію снодійного газу. Та і та версія буде встановлена в ході наукової експертизи", - наголосив Луценко.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Розпочалися зіткнення у центрі міста, де були застрелені кілька людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, де розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, розпочалася пожежа у Будинку профспілок, в якому також загинули люди.

У Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди провадження про масові заворушення у центрі міста.

На лаві підсудних - 20 обвинувачених, з них п'ятеро перебувають під вартою (в тому числі двоє росіян), у решти - інші запобіжні заходи.