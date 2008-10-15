Банківську систему України чекають зміни - Данилишин

12:29, 15 жовтня 2008
Суспільство
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"Будуть ухвалені серйозні рішення"

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН прогнозує, що на банківську систему України чекають зміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам у Києві.

Зокрема, заявив міністр, банківська система, як показує світовий аналіз, у тому вигляді, в якому вона функціонувала до сьогодні, функціонувати більше не буде.

За словами Б.ДАНИЛИШИН, будуть ухвалені серйозні рішення щодо банківської системи України. «Зараз вона функціонує в тому вигляді, в якому вона працювала протягом останніх 7 років. Найближчим часом будуть ухвалені рішення, які будуть узгоджені з інтересами вкладників банків, а також виробників», - зазначив міністр.

Постанову Національного банку України №319 від 11 жовтня Б.ДАНИЛИШИН розцінює як тимчасову. «При стабілізації ситуації рішення, які були ухвалені, дадуть можливість Україні подолати власний економічні негаразди фінансового характеру», - зазначив міністр.

Довідка УНІАН. Правління Національного банку України 13 жовтня ввело в дію постанову №319 від 11 жовтня ц.р. з метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи на економіку країни і забезпечення стабільності банківської системи, для захисту інтересів вкладників та інших кредиторів банків, якою зобов`язав банки здійснювати активні операції в обсягах, які були досягнуті ними на цю дату.

Також, згідно з постановою, Нацбанк заборонив дострокове розірвання договорів за вкладами банківських депозитів.

Крім того, НБУ ввів п`ятипроцентну маржу між курсом купівлі-продажу валюти на готівковому ринку.

 

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