У Нацполіції пообіцяли не засекречувати результати переатестації співробітників

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

За її словами, наприкінці місяця завершиться переатестація, і її результати будуть розміщені на сайті Нацполіції.

Читайте також22 поліцейських поїдуть в регіони працювати поліцейськими омбудсменами

"До кінця місяця у нас буде закінчена основна переатестація. Щойно ми закінчимо переатестацію, на нашому сайті будуть оприлюднені всі результати і списки співробітників, які пройшли або не пройшли переатестацію. Я знаю, що це важливо, я не один раз говорила про це з Євгенією Закревською (один з адвокатів сімей Небесної Сотні - УНІАН). Ніякого секрету не буде. Секретів у поліції не повинно бути, оскільки ми - не спецслужба, а орієнтовані на співпрацю з людьми", - сказала Деканоїдзе.