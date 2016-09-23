У Нацполіції пообіцяли не засекречувати результати переатестації співробітників
Національна поліція не збирається засекречувати результати переатестації співробітників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявила керівник Нацполіції Хатія Деканоїдзе.
За її словами, наприкінці місяця завершиться переатестація, і її результати будуть розміщені на сайті Нацполіції.
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"До кінця місяця у нас буде закінчена основна переатестація. Щойно ми закінчимо переатестацію, на нашому сайті будуть оприлюднені всі результати і списки співробітників, які пройшли або не пройшли переатестацію. Я знаю, що це важливо, я не один раз говорила про це з Євгенією Закревською (один з адвокатів сімей Небесної Сотні - УНІАН). Ніякого секрету не буде. Секретів у поліції не повинно бути, оскільки ми - не спецслужба, а орієнтовані на співпрацю з людьми", - сказала Деканоїдзе.