Стрибки з парашутами й тактичні завдання: Міноборони показало будні українських морпіхів (відео)

Міністерство оборони України показало відео з навчаннями морських піхотинців.

Відповідний запис оприлюднено на офіційному сайті Міноборони. Читайте такожКонструктори показали ексклюзивне відео випробування нової української моделі керованої ракети На відео бійці виконали стрибки з парашутами й тактичні завдання. Військове телебачення України на своїй сторінці у Facebook також анонсувало відеороботу про те, як стають морськими піхотинцями

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