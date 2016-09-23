Стрибки з парашутами й тактичні завдання: Міноборони показало будні українських морпіхів (відео)
18:07, 23 вересня 2016Суспільство
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Міністерство оборони України показало відео з навчаннями морських піхотинців.
Скріншот відео
Відповідний запис оприлюднено на офіційному сайті Міноборони.
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На відео бійці виконали стрибки з парашутами й тактичні завдання.
Військове телебачення України на своїй сторінці у Facebook також анонсувало відеороботу про те, як стають морськими піхотинцями
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